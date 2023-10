Atalanta, la sosta servirà per ricaricare le batterie

Nonostante la sconfitta, sono emersi anche dei lati positivi: la capacità di reagire e non mollare dopo un uno/due da ko. Gasperini al termine della sfida ha anche sottolineato come nuovi arrivati necessitino ancora di un pò di tempo per inserirsi nelle dinamiche di gioco che i veterani hanno ormai metabolizzato. Il che significa che il mister è fiducioso e che è convinto di avere ancora ampi margini di miglioramento. Ben venga allora la sosta di un turno per gli impegni della Nazionale. Alla ripresa del campionato, domenica 22 ottobre, arriverà al Gewiss Stadium il Genoa (quint’ultimo in classifica): avversaria tosta, ma di sicuro una buona occasione per riprendere il passo di alta classifica. Intanto consoliamoci all’ idea della convocazione in nazionale dei nostri Scalvini e Scamacca.