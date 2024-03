Atalanta, spiraglio Koopmeiners in vista di Napoli: l’olandese spera nel recupero

Teun Koopmeiners può sperare, Charles De Ketelaere va verso il forfait . In vista della ripresa del campionato, sabato 30 marzo al Maradona di Napoli (12,30) contro i partenopei , in casa Atalanta tiene banco il fronte degli infortunati. Martedì 26 Koop è rientrato dagli impegni con la nazionale olandese per il problema fisico nell’amichevole con la Scozia. Gli accertamenti svolti a Zingonia confermano la diagnosi : postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro. In sostanza, il muscolo è contratto a causa di una forte contusione, ma non ci sono lesioni .

La situazione di Koop verrà valutata di giorno in giorno in vista di un possibile recupero per la gara di Napoli, mentre per De Ketelaere il quadro clinico è meno ottiimistico. Il belga è alle prese con un infortunio non grave (postumi distrattivi all’adduttore sinistro) ma le possibilità che possa essere in campo a Napoli sono decisamente ridotte.