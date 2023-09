Rientrare da Firenze con 3 punti in saccoccia porterebbe il morale alle stelle. Per non parlare della classifica che porterebbe all’Atalanta posizioni di certificabile rilievo. Obiettivamente, però, tra il dire e il fare ci sono di mezzo avversari altrettanto ambiziosi. Sin qui il percorso dei nerazzurri, due vittorie, una sconfitta, consente il collocamento al quinto posto; appena più sotto il team viola con quattro punti. Per sbancare il manto erboso toscano occorrerà una Atalanta formato-Monza, autrice cioè di una prestazione da leccarsi i baffi (3-0 il finale al Gewiss stadium). Fari, innanzitutto, puntati su Scamacca, l’attaccante già con all’attivo la doppietta inflitta al Monza (applaudite le reti al 42’ e al 62’) in attesa delle convocazioni di Spalletti in Nazionale. Ma non solo Scamacca, c’è De Ketelaere smanioso alla corte di Gasperini di riscattare l’incolore stagione sportiva al Milan.