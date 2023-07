Atalanta, test con la Pro Vercelli. E venerdì debutta l’Under 23

Quarta amichevole stagionale mercoledì 26 luglio per l’Atalanta, in campo alle 17 al Centro Bortolotti di Zingonia contro la Pro Vercelli, formazione che milita nel campionato di Serie C. Si alza dunque il livello degli avversari in questi test precampionato, dopo i dilettanti delle Rappresentative della Città di Clusone e della Val Seriana e quelli svizzeri del Locarno. Non sarà però ancora tempo di valutazioni attendibili, tuttavia, perché nelle gambe dei nerazzurri peserà sicuramente il duro lavoro di preparazione svolto in questi giorni, compresa la stessa mattinata della partita. Per quanto riguarda il bollettino medico, la buona notizia riguarda Latte che aveva saltato l’ultima amichevole di Clusone con il Locarno per un affaticamento muscolare, e martedì 26 luglio è tornato in gruppo: il lieve infortunio è ormai alle spalle e il giovane attaccante ivoriano dovrebbe essere a disposizione di mister Gasperini per il test con la Pro Vercelli. Nessuna novità invece sulle condizioni degli altri atalantini fermi ai box o che stanno seguendo un piano di lavoro specifico per recuperare dai rispettivi infortuni. Anche ieri l’unico a riposo è stato Miranchuk (lombalgia). Lavoro individuale specifico per Zapata. Terapie e lavoro individuale invece per Palomino, Soppy e Hateboer. La partita con la Pro Vercelli avrà inizio alle ore 17 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino a esaurimento dei posti.