Atalanta, in tv i test contro Az e Parma. Lunedì 15 Djimsiti si unirà al gruppo

Giovedì 18 sfida in famiglia a Clusone

Giovedì è in programma una sfida in famiglia: alle 17, a Clusone, andrà in scena un allenamento a porte aperte (al Centro Sportivo Città di Clusone), insieme alla Primavera, con partitella annessa. Chiusa la prima fase, arriverà il tempo delle amichevoli vere e proprie: la prima sabato 27 ad Alkmaar, in Olanda, contro l’Az (diretta su Dazn), la seconda domenica 4 agosto in casa del Parma (Sportitalia), la terza venerdì 9 agosto in Germania, ad Amburgo, contro il St. Pauli. La Supercoppa Europea, in programma mercoledì 14 agosto a Varsavia contro il Real Madrid sarà invece in diretta su Sky.