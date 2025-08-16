Atalanta U23 ok in Coppa: poker alla Giana. AlbinoLeffe fuori contro la Pro Vercelli

L’Atalanta Under 23 allenata da Salvatore Bocchetti si era già distinta nelle amichevoli e all’esordio in Coppa, sabato 16 agosto, non ha tradito schiantando per 4-1 la Giana a Gorgonzola in quello che sembrava un test molto severo. Invece i giovani nerazzurri hanno dimostrato di essere già a un livello molto alto per idee, qualità e solidità. I giocatori atalantini sono andati in gol al 19’ pt con Cissé, hanno incassato il pareggio di Renda al 38’ st, ma proprio allo scadere del primo tempo (45’) hanno siglato la rete del 2-1 con Panada. Superiorità evidente anche nella ripresa con l’Atalanta U23 che ha arrotondato il risultato con Pounga al 22’ st e Vavassori al 24’ st. Cissé e Panada, i primi due marcatori, sono stati anche i due migliori in campo. Nel secondo turno i nerazzurri se la vedranno con una tra Pro Patria e Alcione che si sfideranno domenica 17.