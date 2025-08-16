Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Hinterland
Sabato 16 Agosto 2025

Atalanta U23 ok in Coppa: poker alla Giana. AlbinoLeffe fuori contro la Pro Vercelli

SERIE C. Destini opposti per le due bergamasche al debutto stagionale ufficiale nel primo turno di Coppa Italia: l’Atalanta U23 ha battuto in trasferta la Giana per 4-1, l’AlbinoLeffe ha perso in casa 3-0 contro la Pro Vercelli.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Dominic Vavassori ha firmato il definitivo 4-1 dell’Atalanta U23 contro la Giana
Dominic Vavassori ha firmato il definitivo 4-1 dell’Atalanta U23 contro la Giana
(Foto di Atalanta)

L’Atalanta Under 23 allenata da Salvatore Bocchetti si era già distinta nelle amichevoli e all’esordio in Coppa, sabato 16 agosto, non ha tradito schiantando per 4-1 la Giana a Gorgonzola in quello che sembrava un test molto severo. Invece i giovani nerazzurri hanno dimostrato di essere già a un livello molto alto per idee, qualità e solidità. I giocatori atalantini sono andati in gol al 19’ pt con Cissé, hanno incassato il pareggio di Renda al 38’ st, ma proprio allo scadere del primo tempo (45’) hanno siglato la rete del 2-1 con Panada. Superiorità evidente anche nella ripresa con l’Atalanta U23 che ha arrotondato il risultato con Pounga al 22’ st e Vavassori al 24’ st. Cissé e Panada, i primi due marcatori, sono stati anche i due migliori in campo. Nel secondo turno i nerazzurri se la vedranno con una tra Pro Patria e Alcione che si sfideranno domenica 17.

Nulla da fare per i seriani

Al contrario, l’AlbinoLeffe del riconfermato Giovanni Lopez è incappato in una performance sottotono sul terreno amico di Zanica contro una Pro Vercelli che ha espresso maggiore praticità dei seriani, schierati dall’allenatore con sei volti nuovi. I piemontesi sono passati in vantaggio al 19’ pt con Sow, hanno raddoppiato al 9’ st con Rutigliano e nel finale, poco dopo che Angeloni aveva sfiorato l’1-2, Comi al 46’ st ha colpito per il definitivo 3-0 in favore della Pro Vercelli.

La formazione dell’AlbinoLeffe che nulla ha potuto contro la Pro Vercelli
La formazione dell’AlbinoLeffe che nulla ha potuto contro la Pro Vercelli
(Foto di Afb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
sport
Calcio
Salvatore Bocchetti
Giovanni Lopez
Atalanta Under 23
AlbinoLeffe