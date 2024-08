Atalanta, visite mediche a Milano per Lazar Samardzic - Video

Il profilo

Serbo, ma nato a Berlino e cresciuto calcisticamente nell’Hertha, con cui è arrivato l’esordio in prima squadra nel 2020. Poi, in estate, il trasferimento al Lipsia, dove però non è riuscito a sfondare. Quindi il trasferimento all’Udinese, nell’agosto del 2021, dove è diventato subito protagonista: in tre stagioni 96 presenze e 13 gol tra tutte le competizioni. Ora lo aspetta l’Atalanta.