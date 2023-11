Atp Finals: è il giorno della finalissima Sinner contro Djokovic

Jannik Sinner show alle Atp Finals di Torino. Il talento azzurro batte il russo Daniil Medvedev in tre set (6-3, 6-7, 6-1) e vola in finale. È il primo italiano a raggiungere un risultato così prestigioso nel torneo dei «maestri». Alle 18 (di domenica 19 novembre) affronterà per il titolo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, in un remake della sfida di pochi giorni fa (finita 7-5, 6-7, 7-6 per il giovane di San Candido): il serbo ha liquidato lo spagnolo Carlos Alcaraz con un perentorio 6-3, 6-2, in un match più combattuto di quanto dica il punteggio.

Sul fronte della classifica Atp l’azzurro attualmente è al quarto posto con 6.090 punti e può salire a Torino al massimo a 6.990, restando staccato dal terzo posto occupato da Medvedev, a 7.600 punti (primo Djokovic a 10.345, secondo Alcaraz a 8.855). Il regolamento delle Finals prevede 200 punti per ogni vittoria nel girone, 400 punti per la vittoria in semifinale, 500 punti per la vittoria in finale.