Atp Finals, Sinner batte anche Fritz: doppio 6-4, ora vede le semifinali

Ma la riedizione della finale degli Us Open contro Fritz è stata più equilibrata di quanto dica il punteggio . Sinner in avvio ha faticato a tenere il servizio, poi ha alzato il livello e ha chiuso il primo set con il break sul 5-4. L’equilibrio è stata la costante anche nel secondo set, ma il n.1 del mondo è andato in crescendo, trascinato dal pubblico , chiudendo col break definitivo sul 5-4.

Per conquistare in posto in semifinale Jannik dovrà però superare Medvedev che ha riscattato il ko all’esordio con Fritz battendo in due set l’australiano De Minaur (6-2 6-4). All’azzurro basterà vincere un set purché Fritz batta De Minaur.