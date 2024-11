Atp Finals: sul seggiolone Bernardes, l’arbitro brasiliano che vive a Gorle

Domenica nella serata che ha incoronato Jannik Sinner alle Atp Finals , c’è stato spazio per altre emozioni. Sono quelle provate dal brasiliano Carlos Bernardes , 60 anni, arbitro internazionale dal 1992 da tempo residente a Gorle , che ha diretto il confronto tra il numero 1 e Taylor Fritz. Un confronto che resterà l’ultimo arbitrato dal bergamasco d’adozione nel circuito Atp. Nei prossimi giorni, durante le Finals di Davis a Malaga al via martedì 19 novembre, Bernardes tornerà sul seggiolone, prima di terminare la carriera.

Arbitro internazionale dal 1992, ha diretto ben 24 numeri uno al mondo per un totale di oltre 8.000 partite

Una carriera fatta di oltre 8.000 partite e talmente importante da averlo portato a dirigere alcuni degli atleti più iconici degli ultimi decenni e 24 numeri uno al mondo, da Sampras e Agassi ai Big 3, con la chicca del primo Federer-Nadal. «Ho vissuto così tante storie da potermi ritenere fortunato - ha raccontato all’Atp -: ottomila partite in tutto, ma basterebbe l’un per cento di queste per lasciarmi un sacco di bei ricordi».