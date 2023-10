Baket, in Serie A2 blitz della Mascio ad Agrigento. BB14 e Blu Orobica vincono in B

Non si è fatto attendere il riscatto della Mascio dopo la batosta di Torino della settimana precedente. Importante blitz dei trevigliesi vincitori, domenica 22 ottobre, sull’ostico parquet di Agrigento (76-69 il risultato). Un successo figlio dell’ultima frazione disputata con scelte tecniche azzeccate e soprattutto in virtù di una difesa difficilmente perforabile. A ciò si aggiungano i risvegli al tiro, in quel lasso di tempo, di Miaschi e Guariglia, i quali hanno rispettivamente totalizzato 17 e 20 punti. Partita che ha visto protagonista l’equilibrio fino alla mezz’ora di gioco con parziali 18 pari al 10’; 18-19 all’intervallo lungo e 14-13 successivamente. Ma subito al via del quarto tempo la Mascio ha preso il sopravvento, con i locali apparsi piuttosto in debito di ossigeno. Dei due statunitensi Pacher e Harris soltanto il primo ha avuto un rendimento soddisfacente (15 punti, 9 rimbalzi) mentre l’altro si è dovuto accontentare di 9 punti e 5 rimbalzi. In panchina, ma non ancora impiegato, Cerella con rientro in campo nella prossima sfida.

Serie B

La BB14 ha espugnato sabato 21 ottobre il palasport di Montebelluna (77-65); l’ Unica ha appiedato in casa, nella stessa serata, il Monfalcone per 78-76 dopo un tempo supplementare. Il blitz in Friuli del team allenato da Gabriele Grazzini si rispecchia in una condotta di gara autorevole con capitan Simoncelli e compagni puntualmente avanti nel punteggio. Miglior cecchino Gallizzi autore della bellezza di 28 punti. Molto bene pure Neri (11) e Manto (9).