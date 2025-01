Barcellona, Flick: «Ciò che hanno fatto Gasperini e l’Atalanta è incredibile»

Mercoledì 29 gennaio sarà Barcellona-Atalanta, sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League dei nerazzurri (che hanno perso Lookman per infortunio). Con una vittoria è certo il passaggio del turno, ma anche un pareggio potrebbe bastare. Altrimenti la squadra di Gasperini passerà dai playoff in programma l’11-12 (andata) e 18-19 febbraio (ritorno). In conferenza stampa ha parlato Hansi Flick, allenatore del Barcellona.

«Ho grande rispetto per Gasperini - ha detto Flick - e per ciò che sta facendo all’Atalanta, è incredibile. Giocano bene, con coraggio, segnando tanti gol. Il campionato è la priorità, mentre la Champions è il torneo più difficile, con tante squadre molto forti. Vogliamo vincere questa partita per chiudere al secondo posto il girone e avere un piccolo vantaggio nella seconda parte del torneo».

«Giocare contro le italiane è sempre difficile»

«Sono contento di come lavora la squadra, l’atmosfera, la qualità che mette sul campo. Ma giocare contro le squadre italiane è sempre difficile perché difendono bene. L’Atalanta tiene molto il pallone, pressa con aggressività, dovremo farci trovare pronti. Lookman non ci sarà? Gasperini conosce molto bene i suoi giocatori, non è un’assenza che peserà più di tanto».

Balde: «Con l’Atalanta partita complicata»