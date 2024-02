Barni Spark, domenica trionfale in Australia. E Locatelli è 2° nella Superpole

Weekend da incorniciare per il Barni Spark Racing Team di Calvenzano che torna dalla trasferta in Australia con due vittorie di Yari Montella (Ducati) in Supersport e un terzo posto acciuffato all’ultimo giro di gara2 da Danilo Petrucci (Ducati) in Superbike. E a completare la domenica trionfale per i motori bergamaschi c’è il secondo posto del selvinese Andrea Locatelli (Yamaha) nella Superpole Race della Sbk.

Supersport: doppietta del Barni

La domenica è stata condizionata dagli incidenti che hanno stravolto il programma e la durata delle gare. A causa delle condizioni della pista, inondata di olio durante una delle categorie di contorno, la Supersport è scesa in pista con un’ora e mezza di ritardo e ha disputato una gara di soli nove giri, senza pit stop. Montella è partito dalla pole position grazie al giro veloce ottenuto in gara1 e ha dominato: scattato in testa il pilota campano ha condotto dall’inizio alla fine mantenendo sempre un margine di vantaggio rassicurante su Schroetter. Grazie alla doppietta tra gara1 e gara2 Yari è in testa alla classifica del mondiale Supersport con 50 punti, 14 in più di Schroetter.

Sbk: Locatelli e Petrucci sul podio

Andrea Locatelli (55), domenica secondo nella Superpole Race Nella Superbike doppio podio bergamasco nelle gare di domenica 25 febbraio: nella Superpole Race successo del britannico Alex Lowes (Kawasaki) che ha preceduto di 1”157 il bergamasco Andrea Locatelli (Yamaha); sul podio con loro Toprak Razgatlioglu, terzo, mentre Danilo Petrucci ha chiuso 15° a 8”580. In gara2 grande rimonta di Petrucci che, partito dodicesimo, è riuscito a rimontare e al terzo giro era già in settima posizione, quando la gara è stata interrotta per l’incidente a Rea. Dopo la bandiera rossa la direzione gara ha deciso di optare per una ripartenza sulla distanza di 10 giri, senza pit stop. E il pilota ternano è risalito fino al quarto posto e all’ultimo passaggio nella curva 4, ha scavalcato Iannone, chiudendo terzo; nella stessa curva è caduto Locatelli e a quel punto il portacolori del Barni si è ritrovato terzo. Successo di Alex Lowes davanti ad Alvaro Bautista (Ducati).