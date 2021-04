Basket A2, nei recuperi Treviglio e Bergamo si giocano playoff e salvezza

Ultimata la regular season spazio ai recuperi in serie A2 in cui sono coinvolte sia Treviglio, sia Bergamo. Appuntamento per la Cassa Rurale mercoledì 7 marzo al PalaFacchetti contro Orzinuovi (alle 20,30) per la Withu, stesso giorno ma alle 13,30 a Capo d’Orlando con la Orlandina.

Trevigliesi a caccia dei playoff; cittadini per evitare il girone nero, quello della retrocessione in cadetteria. Due sfide da far tremare i polsi alle quattro contendenti. Cassa Rurale che si presenta sul parquet di casa guidata in panchina da Mauro Zambelli sostituto di Devis Cagnardi l’indomani del ko subito dalla squadra a Milano. Un esonero choc, figlio dello sfruttato copione che a pagare sia puntualmente il coach di turno. Auspichiamo che la «scossa» pretesa dalla dirigenza ai giocatori porti benefici ovvero all’immediato ritorno alla vittoria. Dalla parte di capitan Reati e compagni ci sono gli avversari che non vanno certo bene. Formazione al completo quella di Zambelli, da anni vice, prima di Adriano Vertemati e poi proprio di Devis Cagnardi.

Sfida che vale un’intera stagione per la Withu. Parola d’ordine: espugnare il palasport dell’Orandina altrimenti con ogni probabilità più nessuno le risparmierà il successivo raggruppamento a tre dell’«inferno» (girone nero). Impresa difficile anche se non impossibile considerando che l’Orlandina non è un granché viceversa non sarebbe terzultima in classifica. Per la sopravvivenza la Withu dovrà innanzitutto prevalere sugli avversari (cercando anche di ribaltare la differenza punti di cinque lunghezze subite nella sconfitta della partita di andata). Poi si dovrà cercare di vincere anche almeno una delle due gare contro Torino che deve recuperare ben quattro gare. La bruna notizia è che potrebbe tornare in campo lo statunitense Jones.