Basket A2: Treviglio esonera coach Finelli dopo l’ennesima sconfitta in campionato

Finelli era stato ingaggiato nel novembre 2022 in sostituzione di Michele Carrea. «La società esprime la propria riconoscenza al tecnico bolognese per la grande professionalità e l’impegno dimostrato fino ad ora. All’uomo e all’allenatore vanno i migliori auguri per il futuro della carriera». Sono queste le parole dello stringato comunicato della società con il quale è stata ufficializzata la decisione.

Attualmente capitan Sacchetti e compagni sono in settima posizione in classifica, ovvero nella parte medio-bassa, in un girone composto da 12 squadre. La Mascio era partita in modo soddisfacente nelle gare iniziali della regular season, tanto da occupare per qualche settimana la piazza d’onore. Poi una frenata di rendimento inspiegabile che ha portato sette sconfitte nelle ultime nove gare.