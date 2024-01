Basket, BB14 sconfitta da Monfalcone: salvaguardata la differenza canestri

Dopo due vittorie consecutive la BB14 perde la sfida con Monfalcone sabato 27 gennaio, a Bergamo. Risultato: 85-80. Partita sostanzialmente equilibrata come del resto indica il verdetto finale. La BB14 era riuscita a portarsi sul -2 nella quarta frazione ma purtroppo un paio di tiri non andati a segno hanno consentito al team friulano di raccogliere i punti vincenti. Monfalcone micidiale con canestri centrati soprattutto dalla lunga distanza: in questo caso Rozzano e Antonucci hanno collezionato rispettivamente 24 e 20 punti. Miglior realizzatore della formazione cittadina è risultato Clementi (25) seguito da Zanoli con 20.