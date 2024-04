Basket, giocatori BB14 senza stipendio in rivolta: «Chiediamo rispetto»

Un fulmine a ciel sereno in una stagione in cui la squadra è stata protagonista e alla vigilia dell’appuntamento più importante quello dei play-off. In un comunicato accorato i giocatori hanno evidenziato un disagio pesante che si protrae da tempo e che sta raggiungendo livelli insopportabili.

Ecco che cosa hanno scritto:

«Tutti i giocatori hanno deciso di focalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori sulla situazione riguardante il rispetto degli impegni contrattuali assunti dalla società nei loro confronti. La squadra Bergamo Basket 2014 ha lavorato duramente durante tutto l’anno, conquistando un primo posto a fine campionato nel proprio girone e poi un ottimo piazzamento nei play off, per niente scontato viste le varie vicissitudini che ha incontrato durante il percorso e vista la delicata situazione in cui si ritrova (stipendi arretrati, problemi per le abitazioni dei giocatori ecc.).

Ora ha deciso di alzare la voce. La squadra chiede rispetto perché è composta in primo luogo da persone che hanno fatto dello sport il proprio lavoro e queste persone hanno diritto di ricevere il proprio compenso puntualmente, inoltre si aspettano che la società intervenga al più presto per sistemare una situazione ormai sempre più grave. La dirigenza ha perso ai nostri occhi credibilità, viste le scadenze date e mai rispettate e visto il disinteresse della società nel comunicare e nel dare spiegazioni concrete circa la situazione economica.

A questo punto il gruppo squadra comunica che il tempo della comprensione e della pazienza è terminato. La squadra ha deciso di tornare comunque in palestra ad allenarsi per preparare al meglio i play off dopo il week end di pausa che è servito per ricaricare le energie soprattutto mentali date da questa situazione. Ma è importante che si sappia ciò che sta accadendo. Perché abbiamo bisogno di fatti, non si può vivere di sola passione».

Un comunicato che evidenzia una situazione pesante che certo non sarà viatico positivo per affrontare con serenità l’ultima e decisiva parte della stagione.