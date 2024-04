Basket, serie B: Blu Orobica a una vittoria dai play-off

Ad un turno dalla conclusione della seconda fase della stagione sportiva la Blu Orobica è a un passo dall’ ingresso nei playoff-promozione . Per il meritato lasciapassare manca la vittoria da centrare domenica 21 aprile sul parquet del Castel San Pietro, squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. Si tratterebbe di un traguardo speciale considerando il ruolo di matricola in serie B interregionale, ai nastri di partenza con ambizioni di potersi salvare. Il sodalizio del presidente Paolo Andreini, infatti, si è sempre posto come unico obiettivo quello di dare spazio ai giovani del vivaio perché possano crescere confrontandosi ad alti livelli. Una missione che sin qui ha dato risultati più che positivi, a dimostrazione della bontà della cura del settore giovanile.

Per la BB14, attualmente quarta, si profila sabato 20 aprile la possibilità di agganciare Fidenza al secondo posto (sempre che la concorrente Ferrara non la spunti, a sua volta, contro il fanalino Oderzo). Vale la pena ricordare che la BB14 per lunghi periodi nella fase d’avvio del campionato e in quella successiva denominata «Play in gold» aveva guidato con autorevolezza la graduatoria. Da tre giornate capitan Simoncelli e soci, però, hanno avuto una netta flessione che li ha fatti scivolare in graduatoria, non compromettendo nulla della stagione, ma perdendo la possibilità di affrontare ai play-off squadre sulla carta più abbordabili.