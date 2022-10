BB14, a caccia del terzo successo. Mascio, esordio al PalaFacchetti

BB14 a caccia del tris di vittorie di fila. Appuntamento a Bernareggio, sabato 15 ottobre: ad attenderla la Brianza . Nel caso di un nuovo blitz del team cottadino sarebbe forse ora di ribaltare il ruolo dimesso assunto ai nastri di partenza. A meno che, strada percorrendo, non si certifichi fino in fondo il basso livello tecnico dello specifico girone cadetto. La duplice vittoria di Padova e con Capo d’Orlando in casa ha certificato che, girando a mille con tre pedine esperte e il resto con il plotone baby, si può rimanere sul parquet con indiscussa competitività . Se ciò avrà un seguito ci sarà da accreditare un team con ben altre ambizioni rispetto alle annunciate. Il test in Brianza (alle ore 20,50 il pronti via) ci darà una prima risposta. Roster al completo per coach Ghirelli.