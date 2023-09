BB14 e Blu Orobica, identità cercasi: entrambe al via dell’interregionale

C’è parecchia curiosità sull’impatto di BB14 e Blu Orobica nel campionato di serie B interregionale nuovo di zecca. Curiosità nel certificare i ruoli di entrambe le formazioni bergamasche uscite dal recente mercato estivo dopo un bel po’ di movimenti di giocatori. Dalle amichevoli non è emerso un granché, anche perché le gare del precampionato sono da sempre scarsamente indicative. Non vengono in aiuto nemmeno i commenti dei rispettivi coach (Grazzini e Albanesi) con le scontate parole di essere alla «ricerca di amalgama dei roster». Fatto sta che, sia pure con i benefici d’inventario, spetta a noi il compito di avventurarci su quali obiettivi si potrà puntare. Trattando la BB14, da riconoscere innanzitutto alla dirigenza di aver confezionato una formazione in grado di non deludere le aspettative di risalire la corrente dopo il paio di retrocessioni consecutive. La rosa dispone di dieci pedine da collocare a referto per una posizione di media-alta classifica. Non lo gridiamo ai quattro venti, considerando che siamo a contatto con una categoria inedita e perciò da scoprire.