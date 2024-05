BB14, il club risponde ai giocatori: «Dalla squadra totale mancanza di gratitudine»

Nella mattinata di venerdì 3 maggio la Bergamo Basket 2014 ha diramato un comunicato di risposta a quello della squadra in merito al ritardo nel pagamento degli stipendi ai giocatori. Il sodalizio presieduto da Vincenzo Galluzzo sottolinea «di aver appreso con profondo stupore e rammarico» il contenuto, «ritenendo che non rispecchi la completa realtà dei fatti e risulti alquanto offensivo nei confronti della dirigenza», non tenendo nel dovuto conto gli sforzi «di coloro che anche a livello personale hanno anteposto gli interessi della squadra ai propri personali».

«Non ci siamo mai sottratti al dialogo»

La BB14 conferma come sia «innegabile, e mai sottaciuto al team, che il club stia attraversando un momento di profonda difficoltà finanziaria» malgrado la continua ricerca di risorse e «gli apporti finanziari personali messi a disposizione dagli amministratori. Presidente e dirigenti non si sono mai sottratti ad una interlocuzione diretta con giocatori e membri dello staff, cercando di limitare il più possibile il ritardo dei versamenti (quantificabile al momento in un mese e mezzo)». L’apertura di alcuni lodi con la Federbasket ha dimostrato, secondo la BB14, «la totale mancanza di fiducia, riconoscenza e gratitudine, e scarso attaccamento ai colori sociali». «Come se non bastasse i giocatori hanno deciso di non presentarsi a due allenamenti, senza averlo preannunciato alla società, tantomeno cercando un dialogo». La BB14, conclude il comunicato, «prendendo atto con dispiacere del venir meno del rapporto fiduciario con giocatori e staff, sta valutando i provvedimenti da adottare».