Bellina e Pellegrinelli, al volante di camion Iveco in Arabia Saudita

Con un prologo di 28 km cronometrati, più 130 km di collegamento, con partenza ed arrivo ad AlUla, città nella regione di Medina, s catta venerdì 5 gennaio la 46ª edizione della Dakar che si concluderà a Yanbu il 19 gennaio dopo 7.891 km, di cui 4.727 km di prove speciali . Le auto al via sono settantatre, più i buggy delle classi Challenger (T3) e Ssv (T4). Sono invece 45 i camion iscritti, fra cui i due Iveco Powerstar preparati da Mm Technology Team e sponsorizzati dalle aziende bergamasche di logistica Italtrans e Petra, i cui titolari saranno al volante. Claudio Bellina, 61 anni di Trescore Balneario, sull’Italtrans, e Gianandrea Pellegrinelli, 66 anni di Alzano Lombardo, sul Petra . Con Bellina, alla sedicesima Dakar, ci sarà Bruno Gotti, 62 anni di Almé, come meccanico e Marco Arnoletti di Ivrea nei panni di navigatore. Pellegrinelli, al debutto alla Dakar, si avvarrà di Giulio Minelli, 60 anni di Costa Volpino come navigatore, e di Carlo Galdini, 65 anni di Torre de’ Roveri, nel ruolo di meccanico.

Nessun pilota orobica sulle moto

Per il settore moto non ci sono conduttori Bg e a rappresentare la scuola orobica è il Team Honda Rally Rs Moto di Simone Agazzi che porta in gara due piloti, lo statunitense Jacob Argubright e il portoghese Mario Patrao. Saranno in sella alle nuove Honda Crf 450 Rx Rally, mezzi assemblati e preparati nell’officina specializzata di Redona. Argubright, è alla sua seconda Dakar, dodici mesi fa ha concluso al 22° posto assoluto, buon 3° tra gli esordienti, Patrao è già alla sua undicesima partecipazione, nel 2023 è risultato il migliore nella classifica degli over 45