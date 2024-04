Bergamo, mercoledì 17 aprile Stromberg sarà ospite all’Atalanta Store

Giovedì 18 aprile Glenn Stromberg sarà al Gewiss Stadium come inviato dell’emittente svedese Viaplay per commentare l’attesissima sfida di Europa League fra Atalanta e Liverpool. E mercoledì 17 aprile il grande ex nerazzurro incontrerà i tifosi nerazzurri all’Atalanta Store di viale Papa Giovanni. L’appuntamento con il capitano atalantino è dalle 18 alle 19,30 e, per ovvie ragioni di capienza del negozio, l’accesso sarà garantito solo ai primi 150 tifosi. Un’occasione speciale in una settimana a dir poco speciale per il mondo atalantino e tutta la città di Bergamo.