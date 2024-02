Bergamo si prende l’Europa: Rizzi è oro nella spada a squadre Under 20

Come due anni fa, ma stavolta è un oro che pesa di più. Dopo il titolo Cadetti individuale e a squadre del 2022 in Serbia, mercoledì 28 febbraio lo spadista bergamasco Jacopo Rizzi torna sul tetto d’Europa conquistando a Napoli il titolo continentale Under 20 a squadre con il team azzurro. Per Jacopo, talento della Scherma Bergamo, è la conferma a livello europeo e una sorta di rivincita dopo l’esordio con il 36°posto nella gara individuale.