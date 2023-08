Bergamo si veste d’azzurro ai Mondiali di ciclismo in Scozia

Nella sala stampa dell’Autodromo del Mugello, in provincia di Firenze, dirigenti e tecnici della Federazione ciclistica italiana hanno presentato martedì 1 agosto i convocati per le nazionali in partenza per Glasgow ed Edimburgo, in Scozia, dove da mercoledì 3 agosto a domenica 13 si disputano i Campionati del mondo per tutte le specialità: strada in linea e a cronometro, pista, fuoristrada e paraciclismo. Come sempre significativa la presenza bergamasca.

Professionisti strada: Rota e Cattaneo

Per la prova in linea su strada professionisti il ct Daniele Bennati ha convocato 9 corridori: in ordine alfabetico Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, il bergamasco di Sorisole Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli, Matteo Trentin e il campione italiano Simone Velasco. Alla prova iridata la nazionale azzurra potrò schierare 8 elementi, e il nome della riserva si conoscerà soltanto il giorno della gara, domenica 6 agosto. Rota ovviamente conta di esserci. Confermato pure Mattia Cattaneo, alzanese, che sarà in gara nella cronometro individuale e nella Tempo Race.

Donne: Balsamo, Chiara Consonni e Persico

Le donne élite andranno a caccia della maglia iridata nella giornata conclusiva (13 agosto), e il ct Paolo Sangalli ha convocato Elisa Balsamo, bergamasca di adozione, le bergamasche Chiara Consonni e Silvia Persico, Ilaria Sanguineti, Elena Cecchini, Eleonora Gasparrini, Soraya Paladin, Barbara Guarischi e Vittoria Guazzini. Ha dato forfait la campionessa italiana Elisa Longo Berghini, in condizioni fisiche non perfette.

Pista: Simone Consonni e Martina Fidanza

Balsamo e Consonni si uniranno poi a Martina Fidanza nelle gare su pista, dove tornerà in scena anche il formidabile quartetto azzurro dell’inseguimento a squadre, campione olimpico (con Filippo Ganna e il bergamasco Simone Consonni) a Tokyo.

Under 23, juniores, fuoristrada e paraciclismo