Bergamo in vetta all’Europa: baby Fasoli è d’oro nel Team Relay Under 15

Riccardo Fasoli superstar nella staffetta d’oro Under 15 della squadra Lombardia B ai Campionati europei Under 17 e Under 15 a Barga, in provincia di Lucca. Giovedì 3 agosto il 14enne di Cenate Sotto ha confermato il suo feeling speciale con la rassegna continentale vincendo il titolo del Team Relay Under 15 come ultimo frazionista, rimontando un paio di posizioni e bruciando nel rush finale il frazionista austriaco. Terza la Polonia. Per Fasoli agli Europei è la seconda medaglia, stavolta più brillante dell’argento nella prova individuale cross country dell’anno scorso.