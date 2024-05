Bgy Airport Granfondo: in 2.500 in bici tra le sei valli bergamasche - Foto e video

Tutti in sella: domenica 5 maggio alle 7, in via Marzabotto, lo start ufficiale della Bgy Airport Granfondo Internazionale giunta alla 26ª edizione. I partecipanti pedaleranno toccando ben 37 comuni e avranno la possibilità di godersi lo spettacolo degli incantevoli scenari naturalistici offerti dalle sei valli bergamasche che attraverseranno: Val Cavallina, Val Seriana, Val Serina, Val Brembana, Val Taleggio, Valle Imagna. Inevitabile qualche disagio per la viabilità.

Granfondo al via con 2.500 corridori: attraverseranno 37 comuni Al via domenica 5 maggio la Granfondo di ciclismo: ecco le foto più belle. Bedolis

Sono stati infatti confermati i tre tradizionali percorsi, adatti a ogni tipologia di ciclista e a diversi livelli di preparazione, ovvero: il corto di 89,4 km, il medio di 128,8 km e il lungo di 162,1 km.

Per garantire maggiore sicurezza ai partecipanti l’organizzazione ha predisposto 40 scorte tecniche, 12 motostaffette della Polizia stradale, due pattuglie di coordinamento della Polstrada, nove autoambulanze e nove punti per l’assistenza meccanica, quattro bici elettriche di soccorso per l’ultimo km, cinque volontari del soccorso alpino e cinque autovetture elettriche dell’organizzazione messe a disposizione dalla concessionaria Sarco Toyota. Vivranno questa esperienza anche i ragazzi del progetto «Ragazzi on the road» che si cimentano con le regole della sicurezza in strada durante le competizioni sportive.

Un lieto ritorno: Mirella Pontiggia, già comandante della Polizia stradale a Bergamo e unica donna nella scorta del Giro d’Italia I «Ragazzi on the road» con il sindaco Giorgio Gori

La viabilità

Per permettere il regolare sviluppo delle operazioni e allo stesso tempo limitare al minimo le modifiche alla viabilità, la Prefettura di Bergamo ha emanato l’ordinanza di chiusura al traffico sulle strade dei comuni interessati dai tre percorsi dell’evento.

Qui le fasce di criticità:

Dalle 7 alle 7.50: Bergamo, Gorle, Scanzorosciate, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Trescore Balneario;

Dalle 7.20 alle 8.20: Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Casazza;

Dalle 7.40 alle 9.20: Casazza, Gaverina, Colle Gallo, Fiobbio Albino, Albino;

Dalle 8 alle 9.30: Albino, Nembro;

Dalle 8 alle 10.30: Nembro, Selvino, Rigosa, Costa di Serina;

Dalle 8.45 alle 10.45: Costa di Serina, Bracca, Ambria Spino, Zogno;

Dalle 8.50 alle 11.10: Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco;

Dalle 9.05 alle 11.45: San Giovanni Bianco, Sottochiesa, Costa di Olda, Olda, Taleggio, Peghera, Gerosa, Val Brembilla;

Dalle 9.55 alle 13.00: Val Brembilla, Laxolo, Berbenno, Berbenno, Ca’ Previtali, Selino Alto, Selino Basso, San Omobono Terme;

Dalle 10.20 alle 13.05: San Omobono Terme;

Dalle 10.20 alle 13.30: San Omobono Terme, Valsecca, Costa Valle Imagna;

Dalle 10.30 alle 14.00: Roncola, Bedulita, Capizzone;

Dalle 10.50 alle 14.25: Capizzone, Strozza, Almenno San Salvatore, Villa d’Almè

Dalle 9.55 alle 12.35: Val Brembilla, Sedrina

Dalle 8.55 alle 14.30: Sedrina, Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica, Bergamo.

In particolare, è stata disposta la sospensione della circolazione per 90 minuti, in entrambi i sensi di marcia, su ognuno dei tre percorsi dal passaggio del primo ciclista. Al transito del «fine gara», su ogni percorso la circolazione verrà riaperta parzialmente. Tutte le informazioni su www.granfondobgy.it.