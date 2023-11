Oltremodo ragionevole, questa settimana, dare la precedenza a Blu Orobica e BB14 nonostante siano di due categorie inferiori rispetto alla Mascio. La Blu Orobicada da domenica scorsa è la capolista del suuo girone di serie B interregionale con una gara da recuperare. Un traguardo non preventivato alla vigilia del torneo visto che dispone di un organico di giocatori praticamente tutti under 19. Ma i terribili giovani, salvo il flop nel primo turno, hanno collezionato cinque vittorie di fila, una più meritata dell’ altra. Non guardiamo troppo in là, godiamoci questa serie di bei risultati. Elogi pure alla BB14 appena dietro ai cugini avendo collezionato una vittoria in meno. In ogni caso la dirigenza già nella costruzione della squadra in estate aveva lanciato chiari messaggi nell’auspicio di disputare di un campionato di un certo livello. E il tutto sembra regolarmente confermarsi.