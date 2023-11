Blu Orobica-BB14, torna dopo anni di attesa un derby stracittadino

Sfida di grande richiamo e di elevata curiosità mercoledì 15 novembre al Centro Sportivo Italcementi, di via Satuto. Alle 20.30 verrà alzata la palla a spicchi per il derby tra Blu Orobica e BB14. Era da tempo immemore che la Bergamo baskettara non poteva assistere ad uno scontro stracittadino. I meno giovani si ricordano le super sfide tra Alpe e Celana. Il richiamo di quelle sfide memorabili ai tempi riempiva il Palazzetto.

Assisteremo al medesimo scenario con Blu Orobica e BB14? Lo vedremo mercoledì sera. Di certo, alla vigilia, c’ è lo spessore della posta in palio. Del resto le due contendenti si trovano appaiate al secondo posto in classifica in ritardo di due punti dalla capolista Pordenone. Sin qui il loro percorso parla di cinque vittorie e due sconfitte. BB14 è reduce dal blitz di Monfalcone; i cugini sono stati sconfitti tra le mura amiche di una sola lunghezza proprio dalla nuova capolista solitaria Pordenone.