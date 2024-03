BluOrobica, esordio ok nella fase «orologio»: battuta in trasferta Piadena

Esordio vincente della BluOrobica sabato 2 marzo nella fase «orologio» in serie B interregionale. Vittima del brillante inizio nella seconda fase della stagione del team cittadino Piadena, che in casa è stata superata col punteggio 90-76. BluOrobica che ha faticato un po’ soltanto nella terza frazione quando i locali avevano pressoché annullato il passivo. L’immediata reazione della BluOrobica nel quarto tempo ha rimesso le cose a posto tanto da concludere con il meritato successo. Tutte le pedine schierate da coach Albanesi hanno giostrato al meglio: sforzandoci indichiamo, comunque, Cane il «meglio del meglio». Il bottino finale ha premiato la precisione al tiro dei bergamaschi, figlia di schemi lineari ma produttivi orchestrati dalla squadra. «Una BluOrobica in serata super autrice di un finale di partita praticamente perfetto», il commento a caldo del direttore sportivo Luca Belotti. Prossimo impegno sabato 9 marzo sul parquet amico del Centro sportivo Italcementi di via Statuto. Inizio del match alle 20,45 contro Cremona, avversaria storica e dall’organico certificabilmente solido.