BluOrobica, ko contro Pordenone (67-68): fatali gli ultimi 2 secondi di gioco

A 2 secondi dalla fine la BluOrobica è stata sorpassata dal Pordenone (67-68 il risultato) sabato 11 novembre sul parquet del Centro Sportivo Italcementi, di via Statuto. Canestro del sorpasso quando il team cittadino di serie B interregionale conduceva di un paio di lunghezze. Una sfida di alta classifica che ha visto le contendenti per gran parte giocare punto a punto. Soltanto nell’ultima frazione di gioco la BluOrobica aveva denunciato un momentaneo meno 8, poi recuperato col trascorrere del tempo. Nulla da rimproverare al quintetto di Albanesi in grado di fronteggiare alla pari avversari non a caso tra i più competitivi del girone. A livello individuale sopra tutti Cane, autore di 23 punti, seguito dal solito Cagliani (17). In ogni caso da elogiare l’intero collettivo, bravo a destreggiarsi sia in difesa sia in fase offensiva. Anche sotto l’aspetto agonistico i giocatori utilizzati dall’allenatore si sono superati. La BluOrobica ha perso una imbattibilità che durava da ben cinque turni. Adesso sotto con il derby con la BB14 in programma mercoledì 15 novembre sempre all’«Italcementi». Previsti una marea di spettatori sugli spalti.