Bonacorsi resta nel team olandese Wilvo ma cambia moto: dalla Fantic alla Ducati

Il campione bergamasco, due volte campione europeo (nel 2020 nella classe 125 su Fantic, nel 2023 nella classe 250 su Yamaha), 10° nel Mondiale MxGp 2024 (su Yamaha), si tratta del campionato più prestigioso, e 8° in quello conclusosi in Australia a settembre (su Fantic), resterà nel team olandese Wilvo guidato dall’affermato manager Louis Vosters, team che è passato integralmente alla Ducati Team Aruba e nelle cui file correranno nella classe regina anche il confermato pilota svizzero Jeremy Seewer (vice campione MxGp nel 2019, 2020 e 2022), 31 anni, e l’olandese nato in Sudafrica Kalvin Vlaanderen, 29 anni.