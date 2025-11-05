Burger button
Sport / Hinterland
Mercoledì 05 Novembre 2025

Bonacorsi resta nel team olandese Wilvo ma cambia moto: dalla Fantic alla Ducati

MOTOCROSS La notizia relativa a Andrea Bonacorsi, 22enne pilota di Scanzorosciate, che corre il Mondiale, era nell’aria da diverso tempo, ma è stata ufficializzata nel corso all’Eicma di Rho, in pieno svolgimento

Bergamo

Il campione bergamasco, due volte campione europeo (nel 2020 nella classe 125 su Fantic, nel 2023 nella classe 250 su Yamaha), 10° nel Mondiale MxGp 2024 (su Yamaha), si tratta del campionato più prestigioso, e 8° in quello conclusosi in Australia a settembre (su Fantic), resterà nel team olandese Wilvo guidato dall’affermato manager Louis Vosters, team che è passato integralmente alla Ducati Team Aruba e nelle cui file correranno nella classe regina anche il confermato pilota svizzero Jeremy Seewer (vice campione MxGp nel 2019, 2020 e 2022), 31 anni, e l’olandese nato in Sudafrica Kalvin Vlaanderen, 29 anni.

In sella a una Desmo 450 Mc Factory

Il mezzo che Andrea Bonacorsi impiegherà è una Desmo 450 Mc Factory. Bonacorsi ha praticamente preso il posto di Mattia Guadagnini, il cui rendimento - dopo un buon inizio di stagione - non è risultato all’altezza delle aspettative. Andrea manterrà il suo rapporto con Vosters (quest’anno abbinato alla Fantic) e quindi anche con la sua struttura situata a Bergeijk, nei Paesi Bassi, vicino a Lommel, località sede del Gran premio delle Fiandre

Uno spettacolare salto di Andrea Bonacorsi a Darwin, in Australia
Uno spettacolare salto di Andrea Bonacorsi a Darwin, in Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scanzorosciate
Sport
Motociclismo
Automobilismo
Andrea Bonacorsi
Louis Vosters
Jeremy Seewer
Kalvin Vlaanderen
Mattia Guadagnini
Wilvo
Ducati Team Aruba
Fantic
yamaha