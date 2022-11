Bonzi e i suoi «fratelli»: Bergamo sogna ai Mondiali di corsa in montagna e trail

A 9mila chilometri da casa sognando di scalare la montagna incantata. A Chiang Mai, in Thailandia, da venerdì 4 novembre Bergamo sarà in gara ai Mondiali di corsa in montagna e trail . Saranno otto gli atleti al via in rappresentanza di quattro società: la Recastello Radici Group, l’ Atletica Valli Bergamasche Leffe, la Pegarun di Almenno S. Salvatore e l’Atletica Valle Brembana. Una pattuglia di talenti e aspettative, con una ciliegina tutta bergamasca sulla torta: Vivien Bonzi, 21 anni di Sorisole , l’unica orobica di residenza pronta a scalare la vetta della speranza con la compagna di scuderia (Recastello) Alice Gaggi. Il via domenica 6 novembre alle 11 locali, le 5 di mattina italiane.