Bridge, i migliori giocatori d’Europa si sfidano a Darfo

Un gioco complicato per menti raffinate. È il bridge che in questi giorni ha trovato la sua capitale a Darfo Boario Terme dove è in corso la ventiduesima Coppa dei campioni d’Europa di bridge: le partite si concluderanno sabato e ai tavoli sono seduti alcuni dei migliori giocatori al mondo.

La competizione open e Champions femminile

In gara, per la categoria Open, ci sono dodici squadre (due italiane, l’Asd Bridge Breno e la siciliana Addaura, e una per nazione da Francia, Polonia, Norvegia, Inghilterra, Danimarca, Belgio, Svizzera, Olanda, Svezia e Serbia), mentre per la seconda Champions femminile sono dieci (due da Italia e Francia e una da Norvegia, Turchia, Polonia, Inghilterra, Ungheria e Danimarca).

Il torneo è organizzato dall’Asd Bridge Breno

A organizzare l’evento è la squadra dell’Asd Bridge Breno, capitanata dal finanziere Romain Zaleski. Il team camuno si presenta all’appuntamento reduce dalla vittoria, lo scorso fine settimana, del Campionato italiano società sportive a squadre, titolo conquistato anche lo scorso anno (nel 2022 ha vinto inoltre il Campionato italiano Open a coppie, l’Assoluto a squadre miste e l’Europeo a coppie femminile).