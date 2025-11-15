Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 15 Novembre 2025

Buon compleanno Sofia, il presidente Fontana: «Continuerai a regalare emozioni»

FESTEGGIAMENTI. La campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia, vincitrice di quattro coppe del mondo di specialità e due medaglie mondiali, compie oggi 33 anni mentre si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Redazione
Redazione
Sofia Goggia
Sofia Goggia

Bergamo

Dalla Lombardia arrivano via social gli auguri del presidente della Regione Attilio Fontana per i 33 anni di Sofia Goggia. «Campionessa straordinaria e simbolo della tenacia bergamasca. Massima interprete del ”mola mià”, ha regalato e, ne sono certo, continuerà a regalare emozioni a tutti noi» ha sottolineato Fontana mandandole un messaggio: «La Lombardia è orgogliosa di te, in attesa di vivere l’emozione delle Olimpiadi di casa».

