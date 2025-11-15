Buon compleanno Sofia, il presidente Fontana: «Continuerai a regalare emozioni»

Dalla Lombardia arrivano via social gli auguri del presidente della Regione Attilio Fontana per i 33 anni di Sofia Goggia. «Campionessa straordinaria e simbolo della tenacia bergamasca. Massima interprete del ”mola mià”, ha regalato e, ne sono certo, continuerà a regalare emozioni a tutti noi» ha sottolineato Fontana mandandole un messaggio: «La Lombardia è orgogliosa di te, in attesa di vivere l’emozione delle Olimpiadi di casa».