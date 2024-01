Buone notizie in vista dell’Udinese: Kolasinac guarito e già in gruppo

Buone notizie in casa Atalanta in vista del match di campionato di sabato 27 gennaio alle 15 con l’Udinese: il difensore Sead Kolasinac è guarito, ristabilendosi dopo l’influenza che l’aveva lasciato a casa lunedì 22 gennaio, nella prima seduta della settimana, e tornando quindi a lavorare insieme ai compagni di squadra. L’Atalanta ha lavorato anche martedì 23 a Zingonia, forza in palestra e in campo e una serie di esercitazioni tecniche il menu di giornata.