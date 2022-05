Caironi e il record: «Questione di testa, corro più rilassata»

Lunedì mattina, al momento dell’atterraggio a Malpensa, dopo venti ore di volo e due scali (prima a Seattle e poi a New York) Martina Caironi era tanto stanca quanto felice. Da Eugene, negli Stati Uniti, scenario della terza tappa stagionale della Diamond League (il circuito di atletica leggera più importante al mondo), la (quasi) 33enne donna bionica delle Fiamme Gialle è tornata con in valigia un lungo weekend da raccontare un giorno ai nipotini e il «suo» record del mondo, quello dei 100 metri T63 (corsi in 14”02, + 0,3 m/s), che si è ripresa facendosi un baffo del tempo che passa: «Sapevo di poter migliorare il primato personale (era 14”37, ndr), non di spingermi così in là: sì, gareggiare in un contesto del genere, ha fatto la differenza».