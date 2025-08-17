Atalanta, arriva Zalewski dall’Inter: l’esterno a Bergamo per 17 milioni

Manca la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma Nicola Zalewski è virtualmente un nuovo giocatore dell’Atalanta che ha perfezionato l’acquisto dall’Inter per una cifra attorno ai 17 milioni di euro.

La trattativa è stata un’operazione lampo, nata e decollata sabato 16 agosto. L’esterno polacco classe 2002 dovrebbe firmare un contratto quadriennale. In nerazzurro ritroverà il tecnico Juric che lo ha allenato nella breve parentesi dell’allenatore croato alla Roma. Zalewski è atteso per le visite mediche e andrà a rinforzare la fascia sinistra, rimasta sguarnita dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid.