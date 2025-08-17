Calcio / Bergamo Città
Domenica 17 Agosto 2025
Atalanta, arriva Zalewski dall’Inter: l’esterno a Bergamo per 17 milioni
CALCIO. In chiusura l’operazione-lampo nata e decollata in poche ore sabato 16 agosto. Il giocatore polacco, classe 2002, è atteso per le visite mediche. In nerazzurro ritrova Juric che lo ha allenatore per breve tempo alla Roma.
Manca la firma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma Nicola Zalewski è virtualmente un nuovo giocatore dell’Atalanta che ha perfezionato l’acquisto dall’Inter per una cifra attorno ai 17 milioni di euro.
La trattativa è stata un’operazione lampo, nata e decollata sabato 16 agosto. L’esterno polacco classe 2002 dovrebbe firmare un contratto quadriennale. In nerazzurro ritroverà il tecnico Juric che lo ha allenato nella breve parentesi dell’allenatore croato alla Roma. Zalewski è atteso per le visite mediche e andrà a rinforzare la fascia sinistra, rimasta sguarnita dopo la cessione di Ruggeri all’Atletico Madrid.
L’operazione Zalewski sembra formalmente distinta dalla vicenda Lookman, rimasto a lungo nel mirino dell’Inter ma ora apparentemente più lontano dal club milanese. L’attaccante nigeriano resta un separato in casa Atalanta e si allena lontano da Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA