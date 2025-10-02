Burger button
Calcio / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

Atalanta, Bellanova e Kossounou fuori contro il Como. Emergenza difesa

CALCIO. L’esterno (lesione) dovrebbe star fuori tre settimane, il centrale (edema muscolare) forse meno. Se Hien non dovesse rientrare, nel reparto arretrato disponibili solo Djimsiti e Ahanor. Il match sabato 4 ottobre alle 20,45 alla New Balance Arena.

Isak Hien, difensore svedese di 26 anni: si spera in un suo recupero contro il Como
Isak Hien, difensore svedese di 26 anni: si spera in un suo recupero contro il Como
(Foto di Afb)

Raoul Bellanova fermo tre settimane, Odilon Kossounou potrebbe farcela prima. Sono questi gli esiti degli esami a cui sono stati sottoposti l’esterno e il difensore dopo gli infortuni accusati nel match di Champions League contro il Bruges. L’Atalanta sarà costretta a fare a meno di loro sabato 4 ottobre alle 20,45 nel match casalingo contro il Como, e ciò pone ulteriori problemi di organico, che coinvolgono in primis la difesa. Bellanova si è procurato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro e quindi dopo la sosta dovrà saltare anche la Lazio e forse lo Slavia Praga. Edema muscolare con lesione parcellare del bicipite femorale della coscia destra per Kossounou, che dunque potrebbe saltare solo il Como.

Difesa da inventare

Per il match con i lariani è emergenza difesa, e tutti i riflettori sono su Isak Hien, che sta recuperando dal risentimento all’adduttore e svolge lavoro individuale: si spera in un suo rientro, altrimenti i due soli difensori di ruolo sarebbero Berat Djimsiti e Honest Ahanor, e sarebbe necessario un adattamento, o arretrando un giocatore o schierando la difesa 4 (Marten de Roon è infatti squalificato). Sicuramente assenti anche Gianluca Scamacca, Charles De Ketelaere, Giorgio Scalvini, Nicola Zalewski, Sead Kolasinac e Mitchel Bakker.

