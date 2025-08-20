Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 20 Agosto 2025
Atalanta, contro il Pisa cresce la fiducia per Ederson. Dirige l’arbitro Arena
CALCIO. Anche mercoledì 20 agosto il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere disponibile per l’esordio in campionato, domenica 24 a Bergamo alle 20,45 contro i toscani. Designato il fischietto campano.
Cresce la fiducia per Ederson in casa Atalanta a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Pisa, domenica 24 agosto allo stadio di Bergamo (alle 20,45). Come già martedì, alla ripresa, anche mercoledì 20 il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e le chance di recupero per la prima di campionato sono in rialzo. Lavoro individuale invece per Lookman, che si allenerà da solo sino alla fine del mercato, e per Kolasinac, alle prese con la riabilitazione post-infortunio.
Nel frattempo la Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali per la prima giornata. La gara con il Pisa sarà diretta da Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Politi, quarto ufficiale Marinelli, al Var Ghersini, Avar Doveri.
