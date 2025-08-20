Atalanta, contro il Pisa cresce la fiducia per Ederson. Dirige l’arbitro Arena

Cresce la fiducia per Ederson in casa Atalanta a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Pisa, domenica 24 agosto allo stadio di Bergamo (alle 20,45). Come già martedì, alla ripresa, anche mercoledì 20 il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e le chance di recupero per la prima di campionato sono in rialzo. Lavoro individuale invece per Lookman, che si allenerà da solo sino alla fine del mercato, e per Kolasinac, alle prese con la riabilitazione post-infortunio.