Calcio / Bergamo Città
Mercoledì 20 Agosto 2025

Atalanta, contro il Pisa cresce la fiducia per Ederson. Dirige l’arbitro Arena

CALCIO. Anche mercoledì 20 agosto il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e dovrebbe essere disponibile per l’esordio in campionato, domenica 24 a Bergamo alle 20,45 contro i toscani. Designato il fischietto campano.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

José Ederson in azione sotto gli occhi di Bryan Cristante in un match contro la Roma dello scorso campionato. Il brasiliano è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la gara contro la Juventus per il Trofeo Bortolotti ma le sue condizioni sembrano in miglioramento.
José Ederson in azione sotto gli occhi di Bryan Cristante in un match contro la Roma dello scorso campionato. Il brasiliano è alle prese con un fastidio al ginocchio che lo ha costretto a saltare la gara contro la Juventus per il Trofeo Bortolotti ma le sue condizioni sembrano in miglioramento.
(Foto di Afb)

Cresce la fiducia per Ederson in casa Atalanta a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Pisa, domenica 24 agosto allo stadio di Bergamo (alle 20,45). Come già martedì, alla ripresa, anche mercoledì 20 il brasiliano si è allenato parzialmente in gruppo e le chance di recupero per la prima di campionato sono in rialzo. Lavoro individuale invece per Lookman, che si allenerà da solo sino alla fine del mercato, e per Kolasinac, alle prese con la riabilitazione post-infortunio.

Nel frattempo la Lega Serie A ha reso noto le designazioni arbitrali per la prima giornata. La gara con il Pisa sarà diretta da Ruben Arena di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Palermo e Politi, quarto ufficiale Marinelli, al Var Ghersini, Avar Doveri.

Bergamo
sport
Calcio
Atalanta