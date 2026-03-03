Burger button
Calcio / Bergamo Città Martedì 03 Marzo 2026

Atalanta, il ko con il Sassuolo ha aperto per Fubal la classifica di marzo

I PRONOSTICI. È chiuso il podio di febbraio. Mercoledì 4 marzo si gioca l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»
I premi mensili in palio con il concorso «Fubal»

L’Atalanta perde con il Sassuolo e interrompe momentaneamente la propria scalata in classifica, ma la sfida di Reggio Emilia è importante in ottica Fubal perché dà il via a una nuova classifica mensile, quella di marzo. Dopo il ko coi neroverdi, si torna subito in campo: domani c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio. Volete fare il vostro pronostico e provare a scalare le classifiche per puntare a uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare al concorso è gratuito. È sufficiente registrarsi - con email, password e nickname - su fubal.ecodibergamo.it.

Per una graduatoria che si apre, un’altra si è chiusa: mercoledì 25 febbraio l’Atalanta ha ribaltato il Borussia Dortmund, passando il turno in Champions League, ed è stata l’ultima gara giocata dai nerazzurri nel mese di febbraio, quindi si è chiusa per Fubal anche la classifica mensile. Grazie a ben dieci punti conquistati contro i tedeschi, Roberto Burattin fa un balzo, raggiunge quota 36 ed è il leader della classifica. Sonia Pedruzzi ne fa ben dodici ed è seconda a 35, gli stessi punti di Enrico Pacchiana che con il Dortmund ne ottiene ‘solo’ sette e passa da primo a terzo. A parità di punti, 35, Sonia è premiata per aver indovinato più risultati di Enrico. Appena fuori dal podio, a 34, ci sono Elisa Biava Mariani e Omar Baronchelli. Dopo che il funzionario camerale approverà la classifica mensile, si potrà procedere alla consegna dei premi: il primo riceverà due posti in pitch view; il secondo porterà a casa una maglia home Atalanta 2025/26 autografata; il terzo vincerà un pallone firmato dalla squadra.

Le classifiche

La nuova graduatoria mensile, quella di marzo, vede tre partecipanti in vetta con nove punti: Angela Brugali, Feo907 e Giovanni Colombo. Segue un gruppetto di otto a quota otto: Angelo Consonni, Brusio, Pierantonio Motta, Longa Longa, Alberto Plebani, Lorenza Carminati, Paola Provenzi e Martino Bottani. Nella generale c’è sempre Maurizio Ranica in vetta, con 154 punti, più tredici su Giovanni Scaglia che insegue con 141. Più attardati, a cavallo del terzo posto, ci sono Luciano Nava, che di punti ne ha 134, e Lorenzo Perniceni, a 133. C’è bagarre nella classifica di ritorno perché Roberto Burattin, leader con 59 punti, resta a secco col Sassuolo, mentre Longa Longa ne conquista otto e balza secondo a 57, superando ben sei partecipanti a quota 56: Luigi Andrea Cortesi, Luca Martinelli, Angelo Algeri, Vittorio Miccichè, Fabbiano Salvi e Giacomo Bonetti.

Le classifiche di Fubal
Le classifiche di Fubal

I pronostici dei partecipanti

Mercoledì scorso l’Atalanta ha battuto 4-1 il Borussia Dortmund. Nel pre gara prevaleva l’ottimismo: su 1072 partecipanti, ben 818 indovinano l’esito di vittoria, a fronte di 134 pareggi e 120 sconfitte. Il 3-0 in favore dei nerazzurri, inserito 291 volte, è il risultato esatto più scelto. Sono 83 ad azzeccare il 4-1. Scamacca apre le marcature ed è il più scelto nelle previsioni, 875 volte. Raddoppia Zappacosta, inserito in 132 occasioni. Tris di Pasalic (365) e gol qualificazione, allo scadere, di Samardzic (404) su rigore. Il migliore è Hien, indovinano in dieci. 267 partecipanti prendono punti per i cartellini gialli. A Reggio Emilia vince il Sassuolo 2-1: su 1037, solo in 52 indovinano l’esito di sconfitta (846 vittorie, 139 pareggi). Il risultato esatto più gettonato è il 2-1 Atalanta, scelto 248 volte, ma termina all’esatto opposto e azzeccano in 31. In gol Musah, selezionato quattro volte tra i marcatori. Il migliore è Carnesecchi, il più scelto nel pre gara: sono 266 i partecipanti a puntare su di lui. Tre i cartellini gialli sventolati nei confronti dei nerazzurri e prendono punti in 74.

Bergamo
Sport
Calcio
Roberto Burattin
Enrico Pacchiana
Atalanta
Sassuolo
lazio
Fubal