Atalanta: Zappacosta sotto osservazione

Bellanova e Djimsiti recuperano

Dopo la giornata di riposo di giovedì 28, alla ripresa la situazione dell’esterno sarà tenuta d’occhio, ma è in forte dubbio. L’unico assente già certo è il solito Scamacca, che si è rotto il crociato e ne avrà per altri tre mesi. Sulla via del recupero Bellanova e Djimsiti, reduci da infortuni ma già portati in panchina contro lo Young Boys. Gasperini - che dovrà disertare la panchina all’Olimpico e nella successiva partita casalinga contro il Milan di venerdì 6 dicembre causa squalifica - contro i giallorossi avrà nuovamente a disposizione Ederson, Sulemana e Scalvini, assenti in Svizzera: per squalifica il primo, per esclusione dalla lista Champions il secondo e per riposo precauzione il terzo, cui è stato risparmiato l’impegno sul sintetico.