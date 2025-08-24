«Bene il secondo tempo dell’Atalanta». Juric: il mercato? Vedremo come finirà con Lookman

«Penso che eravamo un po’ contratti, abbiamo sofferto i lanci lunghi, il loro attaccante teneva bene il pallone, ma nel secondo tempo abbiamo aggiustato tecnicamente qualcosa e abbiamo creato il mondo: ho visto tante cose buone, mi dispiace solo non aver fatto più gol». Lo ha dichiarato, in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, dopo il pareggio 1-1 contro il Pisa.

(Foto di AFB) «Scamacca? Siamo contenti, siamo avanti, oggi ha fatto gol e preso una traversa, sta crescendo» ha detto il mister che ha commentato anche il gioco di Krstovic: «È un ragazzo che si applica: è arrivato due, tre giorni fa e bisogna aggiustare qualcosa: ha fatto appena due allenamenti con noi. Abbiamo tempo».

Zalewski mister Juric lo conosceva dai tempi di Roma: «Mi è piaciuto molto in fase d’attacco. Ha anche giocato con generosità, ma bisogna aggiustare la fase difensiva» ha aggiunto Juric.

Il tecnico atalantino ha poi spiegato il perchè Ederson è partito dalla panchina: «Sappiamo quanto sarà importante per noi, ha avuto un problema al ginocchio ed è stata una scelta fatta in tal senso».

Molto diretto sulla questione mercato: «Siamo più o meno a posto, la squadra c’è. Abbiamo questa cosa di Lookman, però. Vediamo come finisce questa storia, che non è piacevole, ma la squadra è questa» ha dichiarato ancora Juric in conferenza stampa.

Scalvini: «Siamo già squadra, io mi sento bene»

In conferenza stampa anche Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta: «Il Pisa è partito forte, non mi sembra che abbiamo sofferto così tanto. Nel secondo tempo eravamo più liberi e sciolti, nel primo tempo abbiamo sofferto, ma la prestazione c’è stata».





(Foto di AFB) Un commento sul gruppo: «Squadra lo siamo già, il gruppo è quello, ci sono tanti giocatori che sono qui da un bel po’ di tempo: ci manca qualche ingranaggio, ma ci siamo». Contento di come si sente: «Mi sono sentito molto bene, sono felice anche per Gianluca Scamacca: per entrambi lo scorso anno è stato complicato, abbiamo lavorato tanto, ora bisogna spingere sempre più forte».

