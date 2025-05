Fubal, consegnati i premi del mese di aprile

Siamo all’ultimo atto di Fubal : la partita con il Parma chiude la stagione dell’Atalanta e ci dirà finalmente i vincitori della classifica generale, della classifica mensile di maggio e delle tre classifiche speciali. In palio c’è una Vespa Piaggio elettrica e molto altro.

Premiato il podio di aprile

Graziano Della Mussia, il primo classificato Graziano Della Mussia, primo classificato, lettore di Zogno, dove è parrucchiere, vince una gift card Italian Optic da 400 euro. «Quando ho vinto l’ho scoperto dal mio fruttivendolo. Non avevo ancora guardato il giornale e mi ha avvisato lui. È una soddisfazione, io e mia moglie siamo molto contenti. Anche i clienti sono venuti a dirmi di aver visto il mio nome sul giornale tra i vincitori - spiega -. Sono tifoso del Milan, ma sportivo. Mi piace il concorso, ma è difficile. Ogni tanto non la indovino, come con la Roma: non avevo puntato su Lookman, lo credevo acciaccato e avrei dovuto farlo».

Rita Baroni, lettrice di San Pellegrino e seconda classificata, vince una gift card Ovet da 300 euro. Dopo il primo posto di febbraio, è la seconda vincita per lei, prima partecipante a riuscirci. «Non pensavo di

Maria Chiara, figlia di Rita Baroni, seconda classificata vincere ancora, giochiamo in famiglia io e mio figlio, uno contro l’altra. Dicono che sia molto fortunata - afferma Rita, divertita -. Inizio a pronosticare al martedì, poi cambio nell’arco della settimana, in base a quello che scrive il giornale e che sento alla televisione. Mio figlio è troppo preso dal tifo. Io, pur essendo tifosa, sono lucida e indovino. Quando sento la formazione, capisco chi possa segnare».

Per decretare il terzo posto, districando un pari merito perfetto, è stata necessaria l’estrazione del funzionario camerale. Adolfo Cantù, atalantino di Scanzorosciate, vince un buono Esselunga da 200 euro. «Sono rimasto sorpreso, non ho mai vinto niente. Sapevo di essere ben posizionato, ma mi ha sorpreso il fatto di essere estratto - commenta Adolfo -. Fubal è divertente. Pur essendo

Adolfo Cantù, terzo classificato

(Foto di Roberto Vitali) tifoso, ho fatto i punti maggiori giocando sulla sconfitta: un po’ per scaramanzia, un po’ per minimizzare le perdite. Se l’Atalanta avesse perso, il concorso sarebbe andato bene. Ovviamente speravo nella vittoria della squadra. Ho fatto tanti punti con Carnesecchi top player. Una gara in cui ho indovinato tutto? La sconfitta con la Lazio, ma non la ricordo con piacere».

Come giocano i nostri lettori