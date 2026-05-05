Fubal, la sfida mensile è aperta: in 11 in soli 6 punti

L’Atalanta ha pareggiato con il Genoa nella penultima gara casalinga della stagione. Quello col grifone è stato un match importante per Fubal perché speciale, coi punti raddoppiati, e perché ha dato il via alla classifica mensile di maggio, l’ultima di questa edizione del concorso: mancano solo tre gare al termine della stagione - con Milan, Bologna e Fiorentina -, e in palio ci sono ancora un sacco di premi da poter agguantare, relativi alla graduatoria mensile, di ritorno e generale, più le classifiche speciali, che premieranno chi ha indovinato più risultati, chi più marcatori e chi più top player in tutto l’arco della lunga stagione nerazzurra. Si decide tutto in questi ultimi 270 minuti, si può vincere ancora tantissimo. La gara coi rossoneri è prevista per domenica sera a San Siro. Volete tentare la fortuna e fare il vostro pronostico? Partecipare è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it e potrete iniziare a giocare sin da subito.

Le classifiche

Luca Tassetti, Luca Ronchi e Mirko Lava sfruttano l’occasione dei doppi punti, ne conquistano ben dodici contro il Genoa e balzano in vetta alla classifica di maggio. Inseguono, a quota dieci, Massimo Belotti e Angelo Baronchelli, mentre Giuseppe Offredi, coi suoi otto punti, è più distaccato. Nella graduatoria di ritorno, Fabio Bonaldi incrementa di due punti e va a quota 95. Due anche per Luigi Andrea Cortesi che raggiunge i 90 punti e la seconda posizione solitaria scalzando Roberto Burattin che rimane a secco col grifone e resta fermo a 88, tallonato da Daniela Giupponi che ne ha 87.

La classifica generale è rimasta cristallizzata in vetta, tutto il podio ha ottenuto zero punti contro il Genoa: questo, però, aiuta Maurizio Ranica che rimane a +11, non incrementa i suoi 179 punti rispetto ai 168 di Giovanni Scaglia e Luciano Nava, ma nel frattempo è passato un turno, che coi doppi punti poteva essere per lui pericoloso, e ne mancano solo tre con un ampio vantaggio da gestire. Un po’ distaccato dal podio troviamo Fabio Bonaldi a quota 161, davanti ad Albergo Carona che ne ha 159.

Fubal, le classifiche

Diamo uno sguardo anche alle classifiche speciali, per ora tutte molto combattute dove sono i dettagli a fare la differenza e così sarà fino alla fine. In quella relativa a chi indovina più risultati, sono in quattro a quota 50 punti: si tratta di Giovanni Scaglia, Gianpiero Fumagalli, Daniela Giupponi e Maurizio Ranica, ma Giovanni ha pronosticato meno partite, ha una media punti migliore e quindi è lui il leader momentaneo della graduatoria.

Stesso discorso per la classifica marcatori, che vede Corrado Rondini, Fabio Bresciani e Giuseppe Ruggeri a quota 44 punti, ma è Corrado ad avere la media punti migliore al momento. Idem per la graduatoria legata a chi indovina più top player: in tre a 26, Maurizio Bettonagli, Luigi Andrea Cortesi e Angelica Patrizia Baracchetti e Maurizio è il partecipante con la miglior media punti.

Scamacca è nettamente il più inserito tra i marcatori, 720 volte, ma nessuno dei ragazzi di mister Palladino riesce a rompere l’equilibrio. Scalvini è il migliore in campo e sono in quindici ad aver puntato su di lui nel pre gara

I pronostici dei partecipanti

Sono stati solo 49 partecipanti, su 886 totali, a indovinare l’esito della sfida tra Atalanta e Genoa, terminata in parità sabato sera. Il clima pre partita, tra i tifosi di Fubal, era di grande fiducia: in 815 pronostici è selezionata la vittoria e solo 22 contengono la sconfitta. Sono solo cinque a indovinare lo 0-0 maturato alla New Balance Arena.