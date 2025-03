Fubal, i risultati incerti della squadra generano scossoni in classifica

Sono 2133 i lettori che hanno deciso di prendere parte a Fubal, il concorso che permette di vivere le partite dell’Atalanta e di accompagnare la squadra nella rincorsa del sogno scudetto, come mai prima d’ora. Pronosticando correttamente l’esito (espresso in vittoria, pareggio o sconfitta), il risultato esatto, tre marcatori (valgono anche le marcature multiple) e il migliore in campo, decretato dalle pagelle del giornale, avrete la possibilità di provare a vincere una Vespa Piaggio elettrica e delle gift card Esselunga, Ovet e Italian Optic.

Come stanno giocando i lettori

Sabato l’Atalanta è incappata in un pareggio casalingo con il Venezia: 0-0. Su 868 pronostici creati, 856 avevano previsto una vittoria, solo 10 il pareggio e 2 la sconfitta. Nel pre partita c’era forte ottimismo: i risultati più indicati sono stati 3-0 (286 volte), 4-0 (167) e 3-1 (124). Lo 0-0 finale è stato indovinato da due soli lettori. Ogni partecipante indica tre marcatori e valgono anche marcature multiple. Mateo Retegui, con 877 voti, ed Ademola Lookman, con 823, sono nettamente i più gettonati. Ma sfortunatamente nessuno tra i nerazzurri è riuscito a battere Radu. Il migliore in campo, Sead Kolasinac, è stato predetto da cinque lettori.

Le classifiche

Il risultato di 0-0, specialmente quando inaspettato, frega un po’ i partecipanti al concorso. Il risultato esatto è stato indovinato da due soli lettori: punti per pochi, così come l’esito di pareggio indovinato da dieci. I marcatori indicati non hanno prodotto punti in classifica.

Il risultato? La graduatoria generale, quantomeno per quanto riguarda le prime posizioni, è identica a settimana scorsa, anche per quanto riguarda i punteggi. In testa continua ad esserci Livio Casanova, con 55 punti. Un distacco discreto sugli inseguitori. La prima tra di loro è Sara Zambelli, a 47, tallonata da Davide Grigis e Fulvia Chiesa a 46. Enrico Cortese e Stefano Guarneri seguono a 45 punti.

La partita di sabato con il Venezia ha aperto una nuova classifica mensile, quella di marzo. Al momento c’è un uomo solo al comando, Piermarco Valli, con 6 punti. A distanza di un punto c’è Mirko C. A 3 ci sono: Mirella Nembrini, Maria Cristina Pezzotta, Mirko Lava, Antonella Gamba e Giuliano Brignoli.