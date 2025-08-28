L’Atalanta a Parma, ecco tutte le info per i biglietti

Ecco come acquistare i biglietti per la partita in trasferta dell’Atalanta: lla vendita dei biglietti del Settore Ospiti per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma, inizierà alle 12 di giovedì 28 agosto e terminerà alle 19 di venerdì 29 agosto sul circuito Vivaticket online e nei punti vendita fisici di tutto il territorio nazionale.

Per la vendita online del Settore ospiti é attiva una pagina dedicata del circuito Vivaticket. I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare esclusivamente i titoli di ingresso del Settore Ospiti per una capienza limitata a 1.500 posti.

In accordo di reciprocità tra Parma Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio, per le partite di andata e ritorno di Serie A, i prezzi saranno identici per le rispettive tifoserie in trasferta.