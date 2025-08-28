Calcio
Giovedì 28 Agosto 2025
L’Atalanta a Parma, ecco tutte le info per i biglietti
DA SAPERE. Biglietti disponibili fino alle 19 di venerdì 29 agosto per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18.30.
Ecco come acquistare i biglietti per la partita in trasferta dell’Atalanta: lla vendita dei biglietti del Settore Ospiti per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma, inizierà alle 12 di giovedì 28 agosto e terminerà alle 19 di venerdì 29 agosto sul circuito Vivaticket online e nei punti vendita fisici di tutto il territorio nazionale.
Per la vendita online del Settore ospiti é attiva una pagina dedicata del circuito Vivaticket. I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare esclusivamente i titoli di ingresso del Settore Ospiti per una capienza limitata a 1.500 posti.
In accordo di reciprocità tra Parma Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio, per le partite di andata e ritorno di Serie A, i prezzi saranno identici per le rispettive tifoserie in trasferta.
I prezzi
Intero: 25 euro
Ridotto under 16: 16 euro.
Modalità di vendita
I tagliandi saranno acquistabili nei punti vendita fisici abilitati su tutto il territorio nazionale e online sul sito Vivaticket. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.
