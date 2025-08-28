Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio
Giovedì 28 Agosto 2025

L’Atalanta a Parma, ecco tutte le info per i biglietti

DA SAPERE. Biglietti disponibili fino alle 19 di venerdì 29 agosto per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18.30.

Mister juric in campo
Mister juric in campo

Ecco come acquistare i biglietti per la partita in trasferta dell’Atalanta: lla vendita dei biglietti del Settore Ospiti per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma, inizierà alle 12 di giovedì 28 agosto e terminerà alle 19 di venerdì 29 agosto sul circuito Vivaticket online e nei punti vendita fisici di tutto il territorio nazionale.

Per la vendita online del Settore ospiti é attiva una pagina dedicata del circuito Vivaticket. I residenti nella provincia di Bergamo potranno acquistare esclusivamente i titoli di ingresso del Settore Ospiti per una capienza limitata a 1.500 posti.

In accordo di reciprocità tra Parma Calcio e Atalanta Bergamasca Calcio, per le partite di andata e ritorno di Serie A, i prezzi saranno identici per le rispettive tifoserie in trasferta.

I prezzi

Intero: 25 euro
Ridotto under 16: 16 euro.

Modalità di vendita

I tagliandi saranno acquistabili nei punti vendita fisici abilitati su tutto il territorio nazionale e online sul sito Vivaticket. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parma
sport
Calcio
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Commercio elettronico
Atalanta