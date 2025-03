Risentimento muscolare per Retegui, niente Italia-Germania per l’atalantino

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale, infatti, perde Mateo Retegui per la doppia sfida contro la Germania valida per i quarti di finale di Nations League.

L’attaccante dell’Atalanta «sottoposto stamattina (mercoledì 19 marzo, ndr) ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, «è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso» si legge in un comunicato diffuso dalla Nazionale.

Alle 14.30 è in programma la conferenza stampa del ct alla vigilia del match di giovedì sera 20 marzo, a San Siro, contro la Germania.