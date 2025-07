Campionati italiani assoluti a Caorle: 25 bergamaschi a caccia del titolo dopo 6 anni

Tra chi spera di rompere il tabù c’è Marta Zenoni. Reduce dal quinto posto nella tappa di Diamond League di Londra, la 26enne mezzofondista di Ranica con base a Cambridge, è iscritta sia agli 800 sia ai 1.500 metri, ma dovrebbe partecipare soltanto agli 800 dove avrà come concorrente più agguerrita Eloisa Coiro. Sarà la neoprimatista italiana del miglio la «capitana» di un settore femminile in cui Gaia Colli (Carabinieri) si presenta con il miglior accredito del lotto sui 3000 siepi. Per Federica Curiazzi (Bg 59 Oriocenter, marcia 10 km), si tratterà di un appuntamento decisivo in vista dei Mondiali di Tokyo.