Campionati italiani juniores a Dalmine: domina la Lombardia, Bergamo fa la sua parte

Lombardia grande protagonista (grazie anche all’apporto degli atleti e delle atlete bergamaschi) ai Campionati italiani di ciclismo su pista juniores che si sono conclusi ieri al Velodromo di Dalmine. Nel settore femminile un gradino su tutte le altre si è dimostrata la 18enne cremonese di San Bassano Federica Venturelli, della Valcar Travel&Service di Bottanuco. Venturelli, atleta capace di vincere nelle gare su strada, in pista e nel ciclocross, si è portata a casa quattro delle undici maglie tricolori in palio. L’ultima ieri, nella madison, in coppia con un’altra Valcar, Marta Pavesi. Le altre sono arrivate nell’inseguimento e nell’omnium a livello individuale e nell’inseguimento a squadre (sotto le insegne della Lombardia) ancora con Pavesi e con le due bergamasche Camilla Locatelli e Silvia Milesi.